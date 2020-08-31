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В Пензе в районе Юбилейной площади ограничат движение транспорта

15:59 | 31.08.2020 | Общество

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать вблизи Юбилейной площади Пензы в связи с подготовкой и проведением презентации творческих кружков и спортивных секций, которая состоится в День знаний.

В Пензе в районе Юбилейной площади ограничат движение транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы администрации города: с 20.00 понедельника, 31 августа, до 22.00 вторника, 1 сентября, будут перекрыты следующие дороги: на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева; на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева; на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

Помимо этого, будет запрещена стоянка транспорта на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева; а также на улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 сентября во второй половине дня на Юбилейной площади пройдет презентация учреждений дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ и различных объединений, занимающихся организацией досуга школьников.

Будут представлены выставки детского и юношеского творчества. Пройдут показательные выступления учащихся спортивных и творческих объединений. Запланированы различные конкурсы и мастер-классы.

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