В Пензе в районе Юбилейной площади ограничат движение транспорта Общество

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать вблизи Юбилейной площади Пензы в связи с подготовкой и проведением презентации творческих кружков и спортивных секций, которая состоится в День знаний.

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По информации пресс-службы администрации города: с 20.00 понедельника, 31 августа, до 22.00 вторника, 1 сентября, будут перекрыты следующие дороги: на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева; на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева; на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

Помимо этого, будет запрещена стоянка транспорта на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева; а также на улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 сентября во второй половине дня на Юбилейной площади пройдет презентация учреждений дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ и различных объединений, занимающихся организацией досуга школьников.

Будут представлены выставки детского и юношеского творчества. Пройдут показательные выступления учащихся спортивных и творческих объединений. Запланированы различные конкурсы и мастер-классы.