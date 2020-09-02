Валерий Тимошкин умер на 63-м году жизни Общество

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Валерий Тимошкин скончался на 63-м году жизни в минувший вторник, 1 сентября.

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«Под его руководством проводилась большая работа по социальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ни одно обращение он не оставлял без ответа, был неравнодушен к чужой беде», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте Минтруда Пензенской области.

В нем напоминается, что, помимо работы в НКО, Валерий Тимошкин избирался членом Общественной палаты Пензенской области первого созыва, входил в совет по делам инвалидов при губернаторе, в общественный совет при министерстве труда, социальной защиты и демографии региона.

«Валерий Николаевич Тимошкин проводил активную работу по защите прав и интересов инвалидов. Сотрудничал с другими общественными организациями, чья деятельность направленна на улучшение положения инвалидов и социально незащищенных слоев населения. Проводил культурно-массовые и спортивные мероприятия, выставки и фестивали народного творчества среди граждан с ограниченными возможностями здоровья», — добавляется в тексте.