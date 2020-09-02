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Движение по путепроводу в районе Монтажного открыли в обе стороны

19:19 | 02.09.2020 | Общество

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Заречный, 2 сентября 2020. PenzaNews. Движение по путепроводу в районе поселка Монтажный, благодаря которому движение автотранспорта из Заречного Пензенской области в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару, открыто в обоих направлениях со среды, 2 сентября. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

Движение по путепроводу в районе Монтажного открыли в обе стороны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Результаты капитального ремонта, который проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») с октября 2019 года, оценил глава Заречного Олег Климанов.

Он убедился, что работы на объекте завершены, идет благоустройство прилегающих территорий — съездов и остановочной платформы со стороны КПП.

«В ходе ремонта у нас образовалась экономия. Мы приняли решение на эти средства обновить асфальт рядом с путепроводом», — пояснил он.

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