Ибрагимов проинформировал Якушева о возможностях и проектах «Термодома» Общество

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Руководитель пензенского холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов проинформировал главу Минстроя России Владимира Якушева, посетившего регион с однодневным рабочим визитом, о производственных мощностях компании и реализуемых проектах комплексной застройки.

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В частности, он сообщил, что налажен выпуск кирпича, железобетонных конструкций, деревянных и пластиковых окон, лакокрасочной и другой продукции.

На примере микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном глава холдинга показал, каких приоритетов придерживается застройщик при освоении территорий: в шаговой доступности создана необходимая инфраструктура — есть детсады, школа, до конца года будет введена детская поликлиника, имеются возможности для занятий спортом, в том числе на тропе здоровья, обустроенной на собственной набережной.

«Сейчас строится микрорайон «Созвездие». Это 25-этажные здания, это гостиница, это клубный дом», — отметил Рафик Ибрагимов.

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Он добавил, что в перспективе намечено возвести торгово-развлекательный центр «Галактика», в котором будут размещены аквапарк, океанариум и кинотеатр.

«В этом году заканчивается проектирование, и на следующий год мы будем начинать строить», — сказал руководитель «Термодома».

Рафик Ибрагимов акцентировал внимание Владимира Якушева на том, что производственные мощности компании также позволяют развивать малоэтажное строительство.

«Под сельскую ипотеку тоже площадки сейчас организовываем», — пояснил он.

По словам главы строительной компании, в сфере ИЖС планируется возвести примерно 2 млн. кв. метров.