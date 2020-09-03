В Пензе на пересечении улиц Мира и Окружной начал работать умный светофор Общество

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Система транспортно-зависимого управления, позволяющая регулировать длительность действия разрешающих сигналов светофора по конфликтующим направлениям, внедрена на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Над каждой полосой движения на подходах к перекрестку установлены детекторы транспорта, которые считывают значения интенсивности автомобильного потока. Исходя из этих данных, дорожный контроллер формирует необходимую длительность действия фаз светофорного регулирования», — сказали в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что пешеходная фаза становится активной только при нажатии на кнопку соответствующего устройства.

«На перекрестке реализован комплекс «Умный пешеходный переход», работа которого основана на применении датчиков движения пешеходов и освещенности. Он функционирует в темное время суток. Датчики движения фиксируют нахождение пешехода на переходе и посылают управляющие команды на включение светильников дополнительного освещения, а также информационных табло для оповещения водителей о нахождении людей в зоне перекрестка», — добавили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что эти нововведения внедрены благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».