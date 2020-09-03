EN
15:04:09 Четверг, 3 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на пересечении улиц Мира и Окружной начал работать умный светофор

10:16 | 03.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Система транспортно-зависимого управления, позволяющая регулировать длительность действия разрешающих сигналов светофора по конфликтующим направлениям, внедрена на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе на пересечении улиц Мира и Окружной начал работать умный светофор

Фото: Penza-gorod.ru

«Над каждой полосой движения на подходах к перекрестку установлены детекторы транспорта, которые считывают значения интенсивности автомобильного потока. Исходя из этих данных, дорожный контроллер формирует необходимую длительность действия фаз светофорного регулирования», — сказали в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что пешеходная фаза становится активной только при нажатии на кнопку соответствующего устройства.

«На перекрестке реализован комплекс «Умный пешеходный переход», работа которого основана на применении датчиков движения пешеходов и освещенности. Он функционирует в темное время суток. Датчики движения фиксируют нахождение пешехода на переходе и посылают управляющие команды на включение светильников дополнительного освещения, а также информационных табло для оповещения водителей о нахождении людей в зоне перекрестка», — добавили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что эти нововведения внедрены благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новости партнеров
Читайте также
В Неверкинском районе организована проверка по факту гибели мужчины в ДТП «Эко Шлюз» стал четвертым резидентом ТОР «Заречный»
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 11 районах Мирослав Мацейко прибудет в расположение пензенского «Дизеля» в ближайшее время
ППО ЭВТ вступило в проект по повышению производительности труда В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 80 человек выписаны
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама