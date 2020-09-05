В Пензенской области проведены плановые учения Росгвардии Общество

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области приняли участие в комплексе занятий и тренировок, направленных на совершенствование профессиональных навыков по выполнению поставленных задач в условиях сложной оперативной обстановки.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Подготовительный этап был проведен в штабе управления и в местах постоянной дислокации подразделений, где отрабатывались теоретические вопросы организации выполнения задач, после чего занятия продолжились на полигоне», — сообщил врио начальника штаба управления Росгвардии по Пензенской области полковник Амир Гатаулин.

Он добавил, что во время практических занятий были задействованы около 80 военнослужащих и сотрудников, а также 10 единиц спецтехники.

Бойцы ОМОНа осуществили поиск группы условных нарушителей в сложно-пересеченной местности. Силами групп СОБРа был проведен штурм, в ходе которого они задержали условных нарушителей.

По оценке руководства управления, поставленные задачи во время трехдневных учений выполнены в полном объеме.