EN
17:47:19 Суббота, 5 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области проведены плановые учения Росгвардии

13:02 | 05.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области приняли участие в комплексе занятий и тренировок, направленных на совершенствование профессиональных навыков по выполнению поставленных задач в условиях сложной оперативной обстановки.

В Пензенской области проведены плановые учения Росгвардии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Подготовительный этап был проведен в штабе управления и в местах постоянной дислокации подразделений, где отрабатывались теоретические вопросы организации выполнения задач, после чего занятия продолжились на полигоне», — сообщил врио начальника штаба управления Росгвардии по Пензенской области полковник Амир Гатаулин.

Он добавил, что во время практических занятий были задействованы около 80 военнослужащих и сотрудников, а также 10 единиц спецтехники.

Бойцы ОМОНа осуществили поиск группы условных нарушителей в сложно-пересеченной местности. Силами групп СОБРа был проведен штурм, в ходе которого они задержали условных нарушителей.

По оценке руководства управления, поставленные задачи во время трехдневных учений выполнены в полном объеме.

Новости партнеров
Читайте также
В центре Кузнецка состоялось торжественное мероприятие по случаю 240-летия города Глава Саранска поздравил жителей Пензы с Днем города
В Пензенской области на зачисление в молодежный кадровый резерв подано одно заявление В Пензе стартовал чемпионат России по регби-7
В Пензе автомобиль «BMW» насмерть сбил молодую женщину В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, 124 человека выписаны
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама