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В Пензе найден пропавший мальчик

09:10 | 06.09.2020 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2020. PenzaNews. Местонахождение 14-летнего мальчика, который пропал в Пензе 4 сентября, установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе найден пропавший мальчик. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, подросток пропал 4 сентября после прогулки на Фонтанной площади в Пензе. Домой он в тот день не вернулся. В ночь на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Он пояснил, что в день исчезновения после 22.00 домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по имеющейся информации, какие-либо противоправные действия в отношении подростка не совершались.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление причин и обстоятельств безвестного отсутствия подростка, исследование условий его жизни и воспитания», — отметила собеседница агентства.

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