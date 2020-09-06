В Наровчатском районе мужчина оштрафован за заведомо ложный вызов спецслужб Общество

Пенза, 6 сентября 2020. PenzaNews. Житель села Большая Кавендра Наровчатского района Пензенской области, который без причины дважды вызывал полицию, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель районного суда, установлено, что 3 августа в 00.29 мужчина, находясь на улице и зная, что никаких происшествий нет, по телефону передал в отделение МВД заведомо ложную информацию о том, что его якобы преследуют сотрудники полиции.

«Не дождавшись активных действий от органов правопорядка, злоумышленник в 1.05 снова позвонил в отделение МВД и сказал, что его грабят. На месте происшествия и по месту жительства сотрудники полиции его не обнаружили», — сказал собеседник агентства.

Читайте также

В Пензе двое мужчин осуждены за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве

Он добавил, что местонахождение мужчины было установлено на следующий день, при этом у него были признаки наркотического опьянения.

«От прохождения освидетельствования на наркотическое опьянение он отказался, мотивируя личными убеждениями. В связи с этим мужчина был подвергнут административному наказанию за употребление наркотических средств без назначения врача в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей», — пояснил представитель суда.

По его словам, по делу о звонках в полицию злоумышленник вину признал.

«Ему назначен штраф в размере 1 тыс. рублей», — уточнил он.