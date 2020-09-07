«Дорожный строитель» выполнит ремонт на улицах Молодогвардейской и Чернышевского Общество

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» заключило с ООО «Дорожный строитель» контракт на выполнение ремонтных работ на улицах Молодогвардейской и Чернышевского.

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Его цена составила почти 10 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в размере 4 млн. 992 тыс. 857 рублей, регионального — 3 млн. 744 тыс. 642 рубля и муниципального — 1 млн. 248 тыс. 214 рублей.

Согласно условиям контракта, на улице Чернышевского будет приведена в надлежащее состояние проезжая часть от улицы 1-й Порядок до улицы Столярной.

На улице Молодогвардейской намечено отремонтировать дорогу и тротуар от дома №10 до улицы Кордон Сурка.

Срок выполнения работ — по 20 октября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», улицы Молодогвардейская и Чернышевского были дополнительно включены в план работ, предусмотренных на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), благодаря экономии, образовавшейся в Пензе по результатам конкурсных процедур.