Власти Пензы намерены предоставить дом на улице Калинина в аренду на 49 лет за 1 рубль в год Общество

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Управление муниципального имущества (УМИ) Пензы объявило аукцион на право заключения договора аренды жилых помещений в доме №2 на улице Калинина в Пензе на 49 лет за 1 рубль в год.

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Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, площадь предоставляемых в аренду помещений — 327,7 кв. метра. Это составляет 91,74% от общей площади жилых помещений.

«Дом жилой» XIX века является объектом культурного наследия регионального значения, подлежащим охране в соответствии с решением исполнительного комитета пензенского областного совета народных депутатов от 28 сентября 1987 года.

По условиям аукциона, целевое назначение здания — для ведения предпринимательской деятельности.

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При этом арендатор должен провести работы по сохранению объекта культурного наследия, соблюдая требования, предусмотренные охранным обязательством от 29 марта 2013 года, и согласовывать свои действия с УМИ.

Дом признан находящимся в неудовлетворительном состоянии. Как отмечается в акте комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 25 июня 2020 года, инженерные коммуникации — электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение — отсутствуют, фундамент деформирован, несущие стены частично разрушены, нарушено покрытие кровли, деревянные элементы поражены грибком и жучком.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 25 сентября.