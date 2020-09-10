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В учреждениях пензенского УФСИН подготовились к проведению голосования

13:10 | 10.09.2020 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Учреждения уголовно-исполнительной системы Пензенской области готовы к проведению голосования во время предстоящих выборов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В учреждениях пензенского УФСИН подготовились к проведению голосования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, правом голоса обладают подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор суда пока не вступил в силу.

«Таким образом, голосование непосредственно пройдет в двух учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, в которых данная категория граждан находится под стражей. Это СИЗО-1 и ИК-4, где располагается помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора», — сказали в пресс-службе.

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В управлении добавили, что также проголосовать смогут подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, и осужденные к принудительным работам, которые отбывают наказание на участке, функционирующем как исправительный центр при ИК-5.

«Они прибудут на избирательные участки по месту регистрации», — уточнили в УФСИН.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в настоящее время в учреждениях УИС проводится разъяснительная работа, в том числе посредством каналов теле- и радиовещания, по информированию граждан об их избирательных правах.

«Планируется, что в голосовании примут участие более 300 человек», — отметили в ведомстве.

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