EN
17:56:23 Четверг, 10 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Дорога от улицы Зеленодольской до трассы «Пенза — Тамбов» построена с опережением графика

16:36 | 10.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Новая дорога, которая ведет от улицы Зеленодольской до трассы «Пенза — Тамбов», построена раньше намеченного срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дорога от улицы Зеленодольской до трассы «Пенза — Тамбов» построена с опережением графика

Фото: Pnzreg.ru

Ожидается, что эта дорога будет способствовать развитию новых жилых микрорайонов в районе улицы Зеленодольской.

Также она позволит перераспределить потоки транспорта в этой части Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 сентября 2019 года администрация Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области в лице главы Любови Евдокимовой и ООО «Пензадорстрой» в лице гендиректора Виталия Ананьчева заключили госконтракт на строительство автодороги от улицы Зеленодольской до трассы «Тамбов — Пенза». Его цена составила более 164 млн. рублей.

Предусмотренный контрактом срок выполнения работ — до 31 октября 2022 года.

Строительство данной дороги включено в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Новости партнеров
Читайте также
Аферисты выманили 1,3 млн. рублей у пензенских пенсионеров под предлогом ремонта окон В Пензе выявлен факт контрабанды сильнодействующих веществ
Общение с незнакомцем закончилось для жительницы Пензы переломами ребер В учреждениях пензенского УФСИН подготовились к проведению голосования
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах В Пензе по факту гибели женщины-пешехода организована проверка
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама