Дорога от улицы Зеленодольской до трассы «Пенза — Тамбов» построена с опережением графика Общество

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Новая дорога, которая ведет от улицы Зеленодольской до трассы «Пенза — Тамбов», построена раньше намеченного срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Ожидается, что эта дорога будет способствовать развитию новых жилых микрорайонов в районе улицы Зеленодольской.

Также она позволит перераспределить потоки транспорта в этой части Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 сентября 2019 года администрация Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области в лице главы Любови Евдокимовой и ООО «Пензадорстрой» в лице гендиректора Виталия Ананьчева заключили госконтракт на строительство автодороги от улицы Зеленодольской до трассы «Тамбов — Пенза». Его цена составила более 164 млн. рублей.

Предусмотренный контрактом срок выполнения работ — до 31 октября 2022 года.

Строительство данной дороги включено в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).