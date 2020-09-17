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Приставы арестовали «Mercedes» уроженца Пензенской области за долги по штрафам ГИБДД

11:16 | 17.09.2020 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Судебные приставы наложили арест на автомобиль «Mercedes-Benz» 2003 года выпуска, принадлежащий уроженцу Пензенской области, который накопил более 1 млн. рублей заложенности по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

Приставы арестовали «Mercedes» уроженца Пензенской области за долги по штрафам ГИБДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, должник долгое время скрывался: по месту жительства он не появлялся, повестки игнорировал, при этом продолжал нарушать ПДД на территории Центрального федерального округа, в связи с чем пензенские приставы во взаимодействии с московскими коллегами организовали его розыск.

В результате был обнаружен автомобиль должника. После наложения ареста он отправлен на специализированную стоянку.

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