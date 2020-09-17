В Пензенской области спасли аиста Общество

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Неравнодушные жители села Болотниково Лунинского района Пензенской области помогли спасти белого аиста.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, ослабленная птица, которая не могла взлететь, была замечена в окрестностях села в минувшую среду, 16 сентября.

«Местные жители стали ухаживать за ней», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что прибывшие на место специалисты охотуправления Минлесхоза, орнитологи и работники пензенского зоопарка обследовали молодую особь.

«Было принято решение поместить ее на карантин в пензенский зоопарк. В дальнейшем птицу планируется выпустить в естественную среду обитания», — пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что белый аист внесен в Красную книгу Пензенской области.