В центре Пензы ограничат движение и стоянку транспорта из-за инаугурации губернатора Общество

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Стоянка автотранспорта будет ограничена на улице Бакунина в Пензе — от улицы Кирова до улицы Володарского — с 20.00 воскресенья, 20 сентября, до 14.30 следующего дня в связи с подготовкой и проведением в областном драматическом театре церемонии вступления в должность губернатора Ивана Белозерцева.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо этого, будет запрещено движение по Театральному проезду — от улицы Кирова до улицы Московской.

По информации пресс-службы администрации Пензы, временные ограничения не будут распространяться на участников инаугурации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония вступления в должность губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоится в драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 21 сентября.