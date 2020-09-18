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В центре Пензы ограничат движение и стоянку транспорта из-за инаугурации губернатора

13:11 | 18.09.2020 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Стоянка автотранспорта будет ограничена на улице Бакунина в Пензе — от улицы Кирова до улицы Володарского — с 20.00 воскресенья, 20 сентября, до 14.30 следующего дня в связи с подготовкой и проведением в областном драматическом театре церемонии вступления в должность губернатора Ивана Белозерцева.

В центре Пензы ограничат движение и стоянку транспорта из-за инаугурации губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо этого, будет запрещено движение по Театральному проезду — от улицы Кирова до улицы Московской.

По информации пресс-службы администрации Пензы, временные ограничения не будут распространяться на участников инаугурации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония вступления в должность губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоится в драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 21 сентября.

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