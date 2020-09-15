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Инаугурация губернатора Пензенской области состоится 21 сентября

12:50 | 15.09.2020 | Политика

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Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Церемония вступления в должность губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоится в драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 21 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Инаугурация губернатора Пензенской области состоится 21 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Церемония инаугурации запланирована на 21 сентября. Она пройдет традиционно, как и все предыдущие инаугурации проходили, в областном драматическом театре», — сказала собеседница агентства.

На вопрос о том, будет ли скорректирована церемония в связи с угрозой распространения коронавируса, Дина Черемушкина ответила утвердительно.

«Безусловно, все необходимые требования безопасности так же, как и на всех публичных мероприятиях до, будут соблюдены обязательно», — подчеркнула она.

При этом пресс-секретарь не смогла уточнить, планируется ли уменьшить количество приглашенных, чтобы снизить наполняемость зала.

«Я сегодня не могу сказать по количеству гостей, потому что списки еще только формируются», — пояснила Дина Черемушкина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Иван Белозерцев впервые был избран на должность губернатора Пензенской области 13 сентября 2015 года. Тогда его поддержали около 590 тыс. человек, или более 86% от числа тех, кто пришел на участки. Инаугурация главы региона состоялась 21 сентября 2015 года в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

13 сентября 2020 года Иван Белозерцев вновь одержал победу на выборах губернатора. По предварительным данным, за него проголосовали около 470 тыс. избирателей, что составляет почти 79%. Ожидается, что итоги выборов губернатора Пензенской области будут утверждены 15 сентября.

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