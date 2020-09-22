В обновленных скверах Пензы планируется посадить деревья-крупномеры Общество

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Деревья-крупномеры планируется посадить на территории трех скверов в центре Пензы, работы по благоустройству которых в настоящее время продолжаются. Об этом сообщила начальник городского управления архитектуры и градостроительства Нина Кутырева.

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«На примере трех обновленных скверов в центре города [на улицы Славы, имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц»] опробуем практику высадки крупномеров. Мы осмотрели все три зеленые зоны, обозначили места, которые нужно дополнить», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 22 сентября.

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Нина Кутырева добавила, что намечено использовать как привычные каштаны, липы и ели, так и рябины.

«В первую очередь займемся «Копилкой пословиц». Это самый центральный и проходимый сквер», — цитирует руководителя управления архитектуры и градостроительства пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на благоустройство трех скверов в Пензе — на улице Славы, имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц» — будет потрачено более 108 млн. рублей.

Работы должны быть завершены до 15 декабря 2020 года.