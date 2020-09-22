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В Пензе выполнен план 2020 года по ремонту дорог в рамках нацпроекта «БКАД»

15:15 | 22.09.2020 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. План 2020 года по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») выполнен в Пензе. Об этом сообщил и.о. директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Валерий Яцко.

В Пензе выполнен план 2020 года по ремонту дорог в рамках нацпроекта «БКАД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в надлежащее состояние приведено 58 городских дорог. В настоящее время их ремонт выполнен в полном объеме», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 22 сентября.

По информации пресс-службы администрации Пензы, начаты работы на улицах Молодогвардейской и Чернышевского, которые будут отремонтированы за счет образовавшейся по результатам торгов экономии, а также определен подрядчик, которому предстоит привести в надлежащее состояние улицу Лядова.

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