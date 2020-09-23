В Пензе отработаны действия по ликвидации последствий разлива топлива Общество

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Органы управления, силы и средства пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) отработали действия в случае разлива и возгорания дизельного топлива в среду, 23 сентября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде командно-штабного учения, на территории, подведомственной АО «Пензанефтепродукт», произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом дизельного топлива.

Сотрудники МЧС и представители других ведомств отработали взаимодействие на всех этапах ликвидации чрезвычайной ситуации от поступления первичных данных до информирования населения.

Проведены мероприятия по сбору условно разлившихся из цистерны на территорию топливного склада нефтепродуктов, по предотвращению угрозы возгорания и последующему тушению «пожара».