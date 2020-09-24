В Пензенской области подписано постановление об осеннем призыве Общество

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о проведении в октябре-декабре 2020 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом утверждены основной и резервный составы призывной комиссии Пензенской области, а также призывных комиссий муниципальных районов и городских округов.

Министерству здравоохранения региона поручено возложить персональную ответственность на главных врачей больниц за качественное, полное и своевременное проведение медицинского обследования граждан, подлежащих призыву.

Министерство культуры и туризма Пензенской области должно организовать на базе сборного пункта на улице Нейтральной в Пензе проведение концертов с участием творческих коллективов, а департамент информполитики и СМИ региона — освещение хода призыва через СМИ.

Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области поручено в период с октября по декабрь совместно с военным комиссариатом региона организовать учет граждан, проходивших военную службу по призыву и уволившихся в запас из Вооруженных сил РФ, и максимально использовать возможности по их трудоустройству.

Областному военкомату рекомендовано провести необходимую работу по организации осеннего призыва.

Согласно документу, управлению МВД России по Пензенской области следует приблизить маршруты патрулирования нарядов полиции к сборному пункту на улице Нейтральной в Пензе и призывным пунктам в муниципальных районах и городских округах для обеспечения охраны общественного порядка, а также организовать розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, при наличии возбужденного в отношении них уголовного дела.