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В Пензе маршрутки №1 заменили на автобусы большого класса

11:14 | 25.09.2020 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Микроавтобусы заменены на автобусы большого класса на маршруте №1 «Больница — улица Мира» в Пензе.

В Пензе маршрутки №1 заменили на автобусы большого класса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В наш адрес поступило большое количество обращений от жителей Пензы, которые просили связать Западную поляну, центр города и микрорайон Шуист автобусами большого класса, чтобы льготная категория граждан могла воспользоваться своим правом. Теперь такая возможность есть», — прокомментировал и.о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Он добавил, что сотрудники управления осуществляют мониторинг пассажиропотока на этом маршруте.

«При необходимости количество подвижного состава будет увеличено», — сказал Михаил Глушков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 25 сентября на маршруте №1 на линию вышло восемь автобусов, интервал движения составляет 14 минут.

В соответствии с приказом управления транспорта и связи Пензы от 26 августа 2020 года, протяженность маршрута №1 изменена с 14,7 на 14,1 км. Вместо 29 микроавтобусов на нем должно работать десять автобусов большого класса.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, перевозку пассажиров по автобусному маршруту №1 осуществляет ООО «Компания «Дилижанс».

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