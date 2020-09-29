Запущена горячая линия по вопросам защиты прав граждан и бизнеса в условиях коронавируса Общество

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам защиты прав граждан и бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции во вторник, 29 сентября.

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«С целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции федеральными и региональными органами власти принимается комплекс мер, направленный на охрану здоровья граждан и поддержку субъектов предпринимательской деятельности. В этой связи прокуратура области организовала телефонную горячую линию по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства.

Передать информацию о нарушениях в данной сфере или иные значимые сведения можно по номеру телефона, который указан на сайте прокуратуры Пензенской области.

Планируется, что горячая линия будет работать по 6 октября.