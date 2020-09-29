После избиения девочки отцом в Кузнецке вскрыты нарушения в работе органов опеки Общество

Кузнецк, 29 сентября 2020. PenzaNews. Нарушения в работе органов опеки и попечительства города Кузнецка Пензенской области выявлены в ходе проверки, проведенной после избиения малолетней девочки отцом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Установлено, что пострадавшая девочка вместе с сестрой-близнецом по заявлению отца длительное время находилась в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка». Несмотря на достаточные данные для проведения профилактических мероприятий в отношении мужчины до возвращения ему в январе 2020 года детей, органами опеки и попечительства какая-либо работа не осуществлялась, не был надлежащим образом исследован вопрос о том, отпали ли причины помещения девочек в сиротское учреждение», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что в связи с этим в органы предварительного расследования направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц, допустивших возвращение детей в социально опасные для них условия.

«Установлены нарушения и в работе «Пензенского дома ребенка», представители которого не осуществляли контроль за исполнением отцом девочек родительских обязанностей в период их нахождения в учреждении. Необходимая информация в органы опеки не направлялась. Комплексным центром социального обслуживания населения Кузнецка не исполнялись функции социального патронажа семьи, несмотря на то, что она находилась на соцобслуживании», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что с целью устранения выявленных нарушений руководителям этих учреждений внесены представления.

«Министерству образования региона направлена информация о необходимости принятия дополнительных мер к установлению жесткого контроля за исполнением муниципалитетами переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», — добавили в прокуратуре.

Комментируя дальнейшую судьбу девочек-близнецов, в пресс-службе сказали, что ведется подготовка документов для помещения девочек после выписки из медицинского учреждения в «Пензенский дом ребенка» и лишения отца родительских прав.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту избиения двухлетней девочки отцом в Кузнецке Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».