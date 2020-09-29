В Пензе на улице Антонова у магазина «Атак» начали устанавливать светофор Общество

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Работы по обустройству регулируемого пешеходного перехода начаты вблизи дома №47 на улице Антонова в Пензе.

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«По просьбам жителей микрорайона ГПЗ светофорное регулирование появится на пешеходном переходе в районе супермаркета «Атак». Меры приняты для обеспечения безопасности горожан, упорядочивания движения пешеходов и ликвидации задержек в движении транспорта», — прокомментировали в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что, согласно муниципальному контракту, подрядчик должен завершить работы до 9 ноября, но ввести светофорный объект в эксплуатацию планируется раньше указанного срока.

Согласно данным портала госзакупок, МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» заключил соответствующий контракт с МУП «Пензадормост». Его цена составляет более 728 тыс. рублей.