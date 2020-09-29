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Аттракцион в «Спутнике» первым в Пензенской области прошел процедуру госрегистрации

20:15 | 29.09.2020 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Колесо обозрения в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного стало первым в Пензенской области аттракционом, прошедшим процедуру госрегистрации в соответствии с правилами, вступившими в силу в апреле 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Аттракцион в «Спутнике» первым в Пензенской области прошел процедуру госрегистрации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Аттракцион получил символичный номерной знак 0001 58», — указано в тексте.

В нем уточняется также, что всего в Пензенской области функционирует свыше 300 единиц аттракционной техники с различной степенью потенциального биомеханического риска.

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«Сроки, когда действующие аттракционы должны быть зарегистрированы, наступают не раньше 2022 года. Несмотря на это, Госжилстройтехинспекция Пензенской области призывает владельцев аттракционов регистрировать их уже сейчас», — отмечается в сообщении.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

В июле 2017 года в «Спутнике» было открыто колесо обозрения, высота которого составляет 36 метров. Оно имеет 18 тонированных закрытых кабинок на шесть мест каждая и совершает полный оборот в среднем за 12 минут.

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