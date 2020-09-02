Якушев отметил «Спутник» как успешный пример государственно-частного партнерства Экономика

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил микрорайон «Город Спутник», строительство которого в селе Засечном Пензенской области ведет холдинг «Термодом», как успешный пример государственно-частного партнерства в сфере комплексного освоения территорий.

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«Мы сегодня действительно посмотрели много объектов. Наверное, одно из основных направлений, которое заслуживает внимания, это, естественно, комплексная застройка», — сказал министр, подводя итоги своего визита в Пензенскую область.

По его словам, местные застройщики не только возводят добротное жилье, но и заботятся о развитии социальной инфраструктуры.

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«Нужно сказать, что при комплексной застройке как раз вот государственно-частное партнерство в чистом виде. [...] Сейчас мы присутствуем в одном из микрорайонов — «Городе Спутнике» так называемом. Здесь мы видим, что достаточно активное идет строительство — уже под 1 млн. кв. метров общая застройка. При этом застройщик активно вкладывается собственными средствами в социальную инфраструктуру», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что строительство социально значимых объектов — учреждений образования и здравоохранения — ведется с привлечением средств регионального и федерального бюджетов, которые также направляются на благоустройство.

«Поэтому вот эта практика, которую мы видим сегодня, очень хорошо, в общем-то, в Пензенской области управляется региональными и муниципальными командами. Вот это, наверное, можно порекомендовать сегодня другим субъектам Российской Федерации», — подытожил министр.