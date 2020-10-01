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В Пензенской области стартовал месячник гражданской обороны

09:43 | 01.10.2020 | Общество

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Месячник гражданской обороны стартовал на территории Пензенской области в четверг, 1 октября.

В Пензенской области стартовал месячник гражданской обороны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он организован в соответствии с распоряжением регионального правительства от 25 сентября 2020 года.

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Запланировано проведение различных мероприятий, направленных на теоретическое и практическое закрепление знаний и навыков по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Так, 2 октября Пензенская область присоединится к всероссийской штабной тренировке. Во всех образовательных организациях состоится открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности.

Помимо этого, в ходе месячника будут организованы дни открытых дверей в пожарно-спасательных частях, выставки техники, оборудования и средств спасения, а также другие мероприятия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.

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