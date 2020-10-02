Антонине Глушковой вручена памятная медаль к 75-летию Победы Общество

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Руководитель зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области Рустем Сайфуллин вручил памятную медаль Следственного комитета «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветерану Антонине Глушковой.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, Антонина Глушкова попала на фронт в 17 лет после окончания двухмесячных медицинских курсов. Когда в Сурск прибыл поезд с ранеными, она спряталась в вагоне, на одной из станций ее обнаружили, но не высадили. Сначала она оказалась в 78-й стрелковой дивизии, а после полученного под Москвой ранения работала в госпитале.

Рустем Сайфуллин пожелал Антонине Глушковой крепкого здоровья, оптимизма и внимания близких.