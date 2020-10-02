В Пензенской области введено ограничение на посещение лесов Общество

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Ограничение на посещение лесов в период со 2 по 12 октября введено в Пензенской области в связи с нарастанием пожарной опасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать транспорту в лесные массивы. Исключение составляет проезд по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в период ограничений запрещено пребывание в лесах граждан, кроме тех из них, чья трудовая деятельность связана с этим.

«Сотрудники Минлесхоза Пензенской области с лесничествами усилят патрулирование на землях лесного фонда в части выявления и пресечения нарушений законодательства», — подчеркнули в министерстве.