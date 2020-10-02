EN
19:36:39 Пятница, 2 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 3 октября простятся с Александром Чичкиным

18:31 | 02.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим доцентом кафедры «Геотехника и дорожное строительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Александром Чичкиным, скончавшимся на 80-м году жизни, пройдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского в предстоящую субботу, 3 октября.

В Пензе 3 октября простятся с Александром Чичкиным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Александр Федорович родился в 1941 году в селе Мокрый Мичкасс Пачелмского района Пензенской области в семье рабочих. В 1963 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1971 году в Ленинградском инженерно-строительном институте защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Основания и фундаменты, подземные сооружения», — говорится в некрологе.

В нем добавляется, что Александр Чичкин посвятил строительной отрасли 50 лет жизни, в 1965 году он перешел на преподавательскую работу в Пензенский инженерно-строительный институт, где занимался в том числе научной деятельностью в сфере исследования фундаментов в слабых грунтах, применения песчаных подушек и реконструкции зданий и сооружений.

«Александр Федорович был ответственным работником, заботливым семьянином, увлеченным садоводом, талантливым преподавателем и высоким профессионалом. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский бизнес в период пандемии получил поддержку почти на 13 млрд. рублей — Бубнов В Пензенской области введено ограничение на посещение лесов
На долю Пензы приходится почти 77% новых случаев заражения коронавирусом в регионе В Старом Чирчиме раскрыта кража 300 кг металлолома
Губернатор ознакомился с работой печатного дома «Пенза» В эко-квартале «Запрудный» завершено строительство школы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама