В Пензе 3 октября простятся с Александром Чичкиным Общество

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим доцентом кафедры «Геотехника и дорожное строительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Александром Чичкиным, скончавшимся на 80-м году жизни, пройдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского в предстоящую субботу, 3 октября.

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«Александр Федорович родился в 1941 году в селе Мокрый Мичкасс Пачелмского района Пензенской области в семье рабочих. В 1963 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1971 году в Ленинградском инженерно-строительном институте защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Основания и фундаменты, подземные сооружения», — говорится в некрологе.

В нем добавляется, что Александр Чичкин посвятил строительной отрасли 50 лет жизни, в 1965 году он перешел на преподавательскую работу в Пензенский инженерно-строительный институт, где занимался в том числе научной деятельностью в сфере исследования фундаментов в слабых грунтах, применения песчаных подушек и реконструкции зданий и сооружений.

«Александр Федорович был ответственным работником, заботливым семьянином, увлеченным садоводом, талантливым преподавателем и высоким профессионалом. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников», — отмечается в тексте.