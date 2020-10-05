В Пензе утвержден документ планирования регулярных перевозок на 2020–2022 годы Общество

Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Документ планирования регулярных перевозок Пензы на 2020–2022 годы утвержден постановлением городской администрации №1381, которое подписал исполняющий обязанности мэра Виталий Макаров.

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Согласно документу, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам намечено осуществлять, как и раньше, по 53 муниципальным маршрутам: №№1, 1Т, 2А, 4, 5, 5К, 6, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 82С, 85, 88Т, 89, 93, 99.

В постановлении указано, что в 2020 году планируется заключение муниципального контракта на период до 31 декабря по шести троллейбусным маршрутам — №№1, 2, 6, 7, 8 и 9.

В 2021 году предполагается заключение муниципального контракта на период до 1 июня по шести автобусным маршрутам — №№ 54, 66, 70, 82С, 1 и 28. На всех предусмотрена работа транспорта большой вместимости.

Документом определено, что в 2020 году планируется проведение открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: до 15 октября — по автобусам №28, в течение 180 дней со дня прекращения действия ранее выданного свидетельства — по маршруткам №89.

В постановлении содержится информация о намерении изменить вид регулярных перевозок по маршрутам №№54, 66, 70, 82С, 1 и 28. Если в настоящее время они осуществляются по нерегулируемым тарифам, то до 1 июня 2021 года для них намечено ввести регулируемые. Однако сделана оговорка, что это произойдет при наличии согласия от перевозчика на изменение вида регулярных перевозок до истечения срока действия ранее выданного свидетельства.

Кроме того, из документа следует, что в 2020 году планируется отмена маршруток №№5К, 9, 71 и 81. Срок отмены — до 31 декабря.

В разделе постановления об открытии новых маршрутов содержится информация только об одном — автобусном №28, при этом обозначен срок — до 15 октября.