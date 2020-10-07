Чиновники из Заречного и Пензенского района изучили опыт Пензы по выдаче карт «Забота» Общество

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Представители администраций Заречного и Пензенского района изучили опыт Пензы по реализации проекта «Забота», в рамках которого осуществляется выдача отдельным категориям граждан социальных карт, позволяющих приобретать некоторые товары и услуги со скидками.

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Как сообщил заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, на данный момент в городе выдано 43 тыс. 500 карт «Забота».

В свою очередь начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк пояснила, что партнерами проекта стали сетевые магазины, аптеки, медицинские клиники и другие организации.

«Всего скидку по карте предоставляют около 400 объектов на территории города Пензы, которые оказывают различного рода услуги», — уточнила она.

По словам Ольги Жовтяк, в администрацию Пензы поступают обращения жителей микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном и соседних населенных пунктов по поводу возможности оформления карты.

В связи с этим участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в части организации их выдачи на территории Заречного и Пензенского района.

Сергей Волков выразил готовность к дальнейшему взаимодействию по данному вопросу.

«Мы готовы оказать необходимое содействие, чтобы граждане вне зависимости от прописки могли пользоваться этой формой поддержки», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.