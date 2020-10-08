Жители Пензенской области начали получать налоговые уведомления Общество

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области начали получать уведомления о необходимости уплаты транспортного, земельного и налога на имущество за 2019 год.

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По информации регионального управления ФНС России, уже направлено 200 тыс. налоговых уведомлений по почте заказными письмами или через личный кабинет налогоплательщика.

При этом в случае, если гражданин имеет доступ к личному кабинету на сайте ФНС России и не представил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе, основания для их направления почтой отсутствуют.

Вместе с тем при желании физическое лицо может получить направленное ему уведомление дополнительно в любой налоговой инспекции и МФЦ, подав соответствующее заявление.

Оплатить налоги, указанные в уведомлениях, следует не позднее 1 декабря 2020 года.