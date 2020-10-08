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Озеро Печарка объявлено памятником природы регионального значения

12:54 | 08.10.2020 | Общество

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Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Озеро Печарка, расположенное в Никольском районе Пензенской области, объявлено памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление облправительства подписал и.о. губернатора Николай Симонов.

Озеро Печарка объявлено памятником природы регионального значения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, территория, занятая озером, получила статус особо охраняемой.

Из постановления следует, что памятник природы, площадь которого составляет 19,7 га, включает в себя озеро Печарка и часть протоки, соединяющей его с рекой Сурой.

Озеро характеризуется уникальной ихтиофауной, включающей в себя 15 видов рыб, относящихся к пяти фаунистическим комплексам. Объект обладает условиями для сохранения биоразнообразия и поддержания высокой численности рыб, в том числе ценных промысловых, таких как лещ, линь, сазан и щука, а также для нереста и нагула молоди плотвы, красноперки и серебряного карася.

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