В Пензе на 95-м году жизни умер ветеран Валентин Малышев Общество

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Валентин Малышев скончался в Пензе на 95-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, члены областного правительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

«Уход из жизни Валентина Ивановича Малышева — это большая невосполнимая утрата для всех знавших его людей. Скорбим вместе с ними. Светлая и добрая память об этом мужественном, замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Читайте также

В Пензе военный оркестр поздравил ветерана с 94-летием и предстоящим Днем Победы

Малышев Валентин Иванович родился 7 мая 1926 года.

В 1943 году был призван в армию и направлен в артиллерийский полк. Быстро освоил зенитную технику. Был назначен наводчиком, а вскоре — командиром орудия.

В составе Забайкальского фронта принимал участие в войне с Японией 1945 года.

После окончания Второй мировой войны продолжил службу в армии. Прошел путь от рядового до полковника.

Уволившись в запас, принимал активное участие в общественной деятельности. Входил в состав областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, союз ветеранов войск ПВО города Пензы.

Написал несколько книг: «Защищали небо крепкими руками» (2002), «Асы в небе и на земле» (2009), «Памятники и памятные места ВВС и войск ПВО на земле Пензенской» (2010).

Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За победу над Японией».