В Пензе у собственников изымут несколько домов и землю ради новой развязки на трассе М5 Общество

Пенза, 11 октября 2020. PenzaNews. 32 объекта недвижимого имущества в Пензе будет изъято у собственников для муниципальных нужд в целях строительства транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал». Об этом говорится в постановлении городской администрации №1320, которое подписал и.о. мэра Виталий Макаров.

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Согласно тексту документа, подлежат изъятию: земельный участок на улице Побочинской площадью 5 тыс. 301 кв. метр, а также два — в микрорайоне №7 третьей очереди строительства жилого района Арбеково на улице 65-летия Победы площадью 3 тыс. 222 и 218 кв. метров.

Кроме того, для строительства развязки городу потребовались земельные участки №18Б и №18А на улице Побочинской площадью по 1,1 тыс. кв. метров.

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Также для муниципальных нужд будут изъяты объекты на улице Побочинской: №14А — участок площадью 866 кв. метров и жилой дом; №20 — участок площадью 1 тыс. 376 кв. метров, жилой дом и объект незавершенного строительства; №12 — участок площадью 1 тыс. 224 кв. метра; №18 — участок площадью 1 тыс. 500 кв. метров и жилой дом; №15 — участок площадью 1 тыс. 174 кв. метра, жилой дом, баня, гараж и два сарая; №15А — участок площадью 1 тыс. 111 кв. метров, два сарая и баня; №16 — участок площадью 2,5 тыс. кв. метров и жилой дом; №13А — участок площадью 1 тыс. 125 кв. метров и жилой дом; №17 — участок площадью 1 тыс. 152 кв. метра и две части жилого дома; №11 — участок площадью 626 кв. метров; а также еще один земельный участок площадью 2 кв. метра, местоположение которого определено относительно ориентира.

Владельцам должна быть направлена копия соответствующего решения.

Управлению муниципального имущества Пензы поручено осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию. Затем правообладателям будут направлены соглашения об изъятии недвижимости.

В постановлении уточняется, что решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.