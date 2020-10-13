Тянзиля Алмакаева стала призером конкурса «Лучший работник организации соцобслуживания» Общество

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Заведующая отделением соцреабилитации центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы Тянзиля Алмакаева стала призером конкурса «Лучший работник организации социального обслуживания» по итогам федерального этапа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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По информации ведомства, она заняла второе место в номинации «Лучший заведующий отделением организации социального обслуживания».

По результатам конкурса Тянзиля Алмакаева получит денежное поощрение в размере 240 тыс. рублей.

Всероссийский конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2020 году прошел в 10-й раз.

Кандидатуры на участие были выдвинуты трудовыми коллективами учреждений соцобслуживания. Затем их работы рассмотрели конкурсные комиссии. На завершающем этапе материалы оценила центральная конкурсная комиссия.

Пензенскую область на конкурсе представляли Тянзиля Алмакаева и директор бессоновского комплексного центра социальной помощи семье и детям Елена Самсонова.