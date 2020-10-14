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Начат II этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе

12:07 | 14.10.2020 | Общество

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Подрядчик приступил ко второму этапу реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Начат II этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Второй этап включает в себя проведение реконструкции автодороги на участке от пересечения улицы Рябова и улицы Перспективной до улицы Центральной. Предусмотрены 4-полосное движение автотранспорта, устройство искусственного освещения, пешеходные тротуары, велодорожка, шумовые экраны и ливневая канализация», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время осуществляется вынос коммуникаций, ведутся земляные работы в створе улицы Центральной.

«Протяженность реконструируемого в рамках второго этапа участка составляет более 2 км», — уточнили в Минстрое.

В ведомстве напомнили, что данный объект включен в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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