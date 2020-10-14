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Симонов провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса

16:53 | 14.10.2020 | Общество

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в среду, 14 октября.

Симонов провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, обсуждались вопросы, связанные с соблюдением мер предосторожности на предприятиях и в организациях, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей.

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Также была затронута тема ограничительных мер, направленных на сохранение здоровья отдельных категорий граждан, в частности, пожилых людей.

Кроме того, члены оперативного штаба дали оценку работе горячих линий и маршрутизации пациентов, поступающих в больницы с симптомами COVID-19.

Были высказаны предложения о повышении эффективности работы с контактными лицами, особенно проживающими совместно с инфицированными.

Предполагается, что по итогам заседания оперативного штаба будет подготовлен перечень дополнительных мер для обеспечения эпидбезопасности на территории Пензенской области.

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