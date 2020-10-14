Симонов провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Общество

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в среду, 14 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, обсуждались вопросы, связанные с соблюдением мер предосторожности на предприятиях и в организациях, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей.

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Также была затронута тема ограничительных мер, направленных на сохранение здоровья отдельных категорий граждан, в частности, пожилых людей.

Кроме того, члены оперативного штаба дали оценку работе горячих линий и маршрутизации пациентов, поступающих в больницы с симптомами COVID-19.

Были высказаны предложения о повышении эффективности работы с контактными лицами, особенно проживающими совместно с инфицированными.

Предполагается, что по итогам заседания оперативного штаба будет подготовлен перечень дополнительных мер для обеспечения эпидбезопасности на территории Пензенской области.