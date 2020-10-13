В Пензенской области не стали вводить новые ограничения, продлив действующие по 29 октября Общество

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Действие ограничений, ранее введенных в Пензенской области на период по 15 октября из-за коронавируса, продлено по 29 октября, при этом, в отличие от ряда других субъектов РФ, об ужесточении мер по борьбе с COVID-19 на фоне ухудшения ситуации с распространением инфекции пока не объявлено.

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13 октября и.о. губернатора Николай Симонов подписал документ, согласно которому внесены изменения в постановление №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В соответствии с ним, в прежнем объеме сохранены ограничения, связанные с организацией и проведением массовых мероприятий.

Люди старше 65 лет и лица с определенными хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта. При этом работающим пенсионерам будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

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По-прежнему приостановлено назначение проверок, в отношении которых применяются положения федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением внеплановых, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных подобных документов.

В постановлении от 13 октября указано, что при его подписании было принято во внимание письмо управления Роспотребнадзора по Пензенской области №58-00-05/5-7533-2020 от 29 сентября 2020 года. Оно же учитывалось и при принятии решения о продлении ограничений почти две недели назад.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.