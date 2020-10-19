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В Пачелме увековечили память советских летчиков, погибших в 1941 году

09:55 | 19.10.2020 | Общество

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Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Информационный знак, на котором размещены фамилии восьми советских летчиков, погибших при крушении двух боевых самолетов во время Великой Отечественной войны в 1941 году, установлен в рабочем поселке Пачелма Пензенской области.

В Пачелме увековечили память советских летчиков, погибших в 1941 году

Фото: пензенское реготделение Поискового движения России

Таким образом увековечена память старшего лейтенанта Романа Муратова, лейтенантов Федора Елхимова, Василия Отдерико и Михаила Слуева, младших сержантов Сергея Варталова и Григория Лукьяненко, младшего воентехника Михаила Романова и воентехника первого ранга Леонида Ширина, которые похоронены на гражданском кладбище Пачелмы.

«Поисковикам удалось найти фотографии летчиков, выяснить обстоятельства катастроф, а также установить, что старший лейтенант Роман Муратов, раньше считавшийся захороненным в районе города Кузнецка, в действительности покоится на пачелмском кладбище», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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Она добавила, что в 2021 году по целевой программе Минобороны России «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» в Пачелме планируется установить новый памятник погибшим в авиакатастрофах на месте их захоронения.

Лариса Казакова напомнила, что на территории региона реализуется проект «Наследники победителей», направленный на выявление неучтенных захоронений летного состава, погибшего в годы Великой Отечественной войны в результате авиакатастроф в Пензенской области.

«На данный момент удалось установить и уточнить судьбы почти 100 человек», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, все вновь выявленные факты будут отражены в книге «Ушедшие в сурское небо».

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