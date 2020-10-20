Акция «Сохраним лес» пройдет под Пензой 23 октября Общество

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Акция «Сохраним лес» пройдет на территории Ахунско-Ленинского лесничества в районе села Кондоль Пензенской области в предстоящую пятницу, 23 октября.

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Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, планируется, что активисты произведут посадку лесных культур и дополнят ранее созданные на площади 5 га. Намечено высадить не менее 8 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

В ведомстве пригласили всех желающих присоединиться к данной акции. О своем участии необходимо сообщить до 21 октября по телефону, указанному на сайте министерства.

Масштабная кампания под девизом «Сохраним лес!» проводится в стране ежегодно. Она призвана привлечь внимание широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесных массивов, особенно в регионах, наиболее пострадавших от природных пожаров.