EN
04:11:41 Среда, 21 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Акция «Сохраним лес» пройдет под Пензой 23 октября

09:19 | 20.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Акция «Сохраним лес» пройдет на территории Ахунско-Ленинского лесничества в районе села Кондоль Пензенской области в предстоящую пятницу, 23 октября.

Акция «Сохраним лес» пройдет под Пензой 23 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, планируется, что активисты произведут посадку лесных культур и дополнят ранее созданные на площади 5 га. Намечено высадить не менее 8 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

В ведомстве пригласили всех желающих присоединиться к данной акции. О своем участии необходимо сообщить до 21 октября по телефону, указанному на сайте министерства.

Масштабная кампания под девизом «Сохраним лес!» проводится в стране ежегодно. Она призвана привлечь внимание широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесных массивов, особенно в регионах, наиболее пострадавших от природных пожаров.

Новости партнеров
Читайте также
В связи с пандемией очень остро встала проблема дефицита медицинских кадров — Белозерцев В Пензенской области увеличат число проводимых тестов на коронавирус
В Пензенской области за сутки выписаны 86 пациентов, перенесших коронавирус В Пензенскую область поступило более 14 тыс. доз вакцины от пневмококковой инфекции
В Кузнецк поступило 22,5 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых Украденная в Тамалинском районе иномарка обнаружена в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама