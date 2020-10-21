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Пожароопасный сезон в лесах Пензенской области завершен

16:18 | 21.10.2020 | Общество

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Пожароопасный сезон в лесах Пензенской области в связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды считается официально завершенным 21 октября.

Пожароопасный сезон в лесах Пензенской области завершен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза региона, пожароопасный период в этом году начался на две недели раньше среднестатистических сроков.

«В предшествующие годы пожароопасный сезон заканчивался 15 октября, однако в 2020-м в связи с установлением засушливой погоды и отсутствием осадков более месяца основания для его завершения в аналогичный период отсутствовали», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в текущем году в Пензенской области произошло 87 лесных пожаров на площади 304,5 га.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия и увеличение срока прохождения пожароопасного сезона, все пожары были ликвидированы в день возгорания, крупные лесные пожары не допущены. Основными причинами возгораний являлись неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель сельхозназначения», — сказали в министерстве.

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