В Пензе стартует проект для школьников и студентов «Хобби как бизнес» Общество

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Новый проект для школьников и студентов колледжей «Хобби как бизнес», направленный на популяризацию ремесел и промыслов в молодежной среде, стартует в Пензе.

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К участию в нем приглашены подростки в возрасте 14–17 лет, которые посещают кружки и курсы по различным направлениям творчества и задумываются о запуске своего дела.

Сначала их ждет деловая игра, в ходе которой участники будут генерировать бизнес-идеи.

Затем запланированы мастер-классы, посвященные гончарным промыслам, созданию художественных панно и рисунку. Они будут проводиться на базе ремесленных мастерских и творческих лабораторий.

После этого подросткам под руководством экспертов и наставников предстоит подготовить собственные бизнес-проекты, которые позволят коммерциализировать свои навыки. Завершающим этапом станет их защита.

Организатором проекта «Хобби как бизнес» выступил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона и центра поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, действующего на базе ООО «Центр кластерного развития». Соорганизатор — администрация Пензы.

Участие в нем является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация на сайте центра « Мой бизнес ».

Данный проект будет реализован в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Его запуск состоится в центре культуры и досуга Пензы в предстоящий четверг, 29 октября.