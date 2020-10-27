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Мэрия Пензы передаст пять автомобилей в распоряжение врачей

16:31 | 27.10.2020 | Общество

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Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Администрация Пензы передаст пять служебных автомобилей в распоряжение врачей городских поликлиник. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин на еженедельном совещании, состоявшемся во вторник, 27 октября.

Мэрия Пензы передаст пять автомобилей в распоряжение врачей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе него он также поручил организовать досуг школьников в период осенних каникул, длительность которых из-за ситуации с распространением коронавируса увеличена до двух недель.

«Главное — безопасность школьников, в том числе с точки зрения распространения заболеваемости коронавирусом», — отметил глава администрации Пензы.

Кроме того, Андрей Лузгин предложил привлечь волонтеров к проведению рейдов в общественном транспорте с целью информирования пассажиров о необходимости наличия маски.

«Главная задача не наказание нарушителей, а предупреждение распространения заболеваемости», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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