Мэрия Пензы передаст пять автомобилей в распоряжение врачей Общество

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Администрация Пензы передаст пять служебных автомобилей в распоряжение врачей городских поликлиник. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин на еженедельном совещании, состоявшемся во вторник, 27 октября.

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В ходе него он также поручил организовать досуг школьников в период осенних каникул, длительность которых из-за ситуации с распространением коронавируса увеличена до двух недель.

«Главное — безопасность школьников, в том числе с точки зрения распространения заболеваемости коронавирусом», — отметил глава администрации Пензы.

Кроме того, Андрей Лузгин предложил привлечь волонтеров к проведению рейдов в общественном транспорте с целью информирования пассажиров о необходимости наличия маски.

«Главная задача не наказание нарушителей, а предупреждение распространения заболеваемости», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.