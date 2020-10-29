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Анатолий Цыкалов возглавил пензенский областной совет ветеранов

16:11 | 29.10.2020 | Общество

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Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Методист учебно-методического отдела филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в городе Пензе полковник запаса Анатолий Цыкалов избран на пост председателя областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, который стал вакантным после смерти Сергея Цигвинцева.

Анатолий Цыкалов возглавил пензенский областной совет ветеранов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из-за ограничений, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, голосование состоялось в заочном формате.

Из 62 членов общественной организации в нем приняли участие 56 человек, которые согласовали кандидатуру Анатолия Цыкалова.

После этого члены бюро единогласно избрали его председателем совета ветеранов.

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