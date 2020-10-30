В Белинском прокуратура выявила нарушение при реализации нацпроекта «Демография» Общество

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Нарушение, допущенное подрядной компанией «Евростандарт» при строительство детского сада на улице Ленина в городе Белинском Пензенской области, выявлено работниками прокуратуры в ходе осуществления надзора за реализацией национального проекта «Демография». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона в пятницу, 30 октября.

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«Предусмотренные государственным стандартом для подготовительного этапа строительства временные инвентарные ограждения объекта подрядчиком выполнены не в полном объеме. Это создает угрозу жизни, здоровью, имуществу людей как при возможном проникновении на территорию стройки, так и при работе на ней машин и механизмов, а также возможность хищения строительных материалов, совершения иных противоправных деяний», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по результатам проверки генеральному директору ООО «Евростандарт» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

«Подрядная организация незамедлительно приступила к устранению выявленных нарушений», — подчеркивается в сообщении.