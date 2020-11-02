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Пензенский губернатор потребовал активизировать работу по профилактике ДТП

14:40 | 02.11.2020 | Общество

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал активизировать работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Пензенский губернатор потребовал активизировать работу по профилактике ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас неблагоприятное положение дел с дорожно-транспортными происшествиями. Их количество с каждым днем растет. Особенно меня тревожит, что растет число погибших в ДТП», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

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Глава региона указал на недоработки со стороны сотрудников Госавтоинспекции, правительства Пензенской области и администраций муниципальных образований, курирующих вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения.

Иван Белозерцев распорядился провести областное мероприятие с участием представителей правоохранительных органов с целью обсуждения текущей ситуации.

Также он предложил рассмотреть возможность снижения разрешенной скорости на особо опасных участках.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за девять месяцев 2020 года в Пензенской области произошло 1 тыс. 187 ДТП, в результате которых 140 человек погибли, еще 1 тыс. 618 получили травмы различной степени тяжести.

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