Лариса Яшина похоронена на Аллее славы Ново-Западного кладбища Общество

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Поэтесса Лариса Яшина, скончавшаяся на 80-м году жизни после тяжелой болезни, похоронена на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.

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Проводить ее в последний путь пришли родные, друзья и коллеги по творческому цеху.

Первым в ходе гражданской панихиды к присутствующим обратился врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который выразил мнение, что каждый, кто был лично знаком с Ларисой Яшиной, может считать себя счастливым человеком.

«Я в своей жизни таких людей, как Лариса Ивановна, конечно, не встречал», — отметил он.

Олег Ягов поделился воспоминанием о юбилейном вечере по случаю 75-летия поэтессы, когда на сцену на протяжении нескольких часов один за другим поднимались почитатели ее таланта, каждый из которых хотел сказать теплые слова в ее адрес.

Он с сожалением констатировал, что Лариса Яшина, выпустившая двухтомник «Любовь моя — губерния», не успела подготовить еще один труд, как это планировала.

«Но Яна, дочь, я думаю, соберет материалы, все мемуары мамы, биографические справки, и мы обязательно издадим эту работу», — добавил врио зампреда облправительства.

От имени сотрудников Пензенского государственного университета соболезнования близким выразил проректор по научной работе и инновационной деятельности ПГУ Сергей Васин.

«Несмотря на то, что она почти 20 лет преподавала в вузе материаловедение, все ее знают, как гуманитария», — сказал он, напомнив, какой популярностью пользовались творческие вечера, которые собирала поэтесса.

В свою очередь начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина обратила внимание на то, что Лариса Яшина была красивой, умной и сильной женщиной, которую отличали принципиальность и мужество.

«Думаю, что память о Ларисе Ивановне как о человеке, как о большом поэте переживет всех нас. [...] Лариса Ивановна — наш великий соотечественник, одна из тех, кто смог прикоснуться своим творчеством к вечности, и мы всегда будем гордиться, что она была нашей современницей, что мы ее знали», — подчеркнула Вера Фейгина.

Как отметил директор центра культуры и досуга Пензы Евгений Шилов, на жизненном пути Ларисы Яшиной было немало потерь и испытаний, но ее душа не зачерствела.

«Всю эту боль — боль, которая сковывала ее сердце, испытывала ее сознание, мозг, — она переплавляла в строки, в горькие, но талантливые и гениальные строчки, поэтому, когда мы читаем ее стихотворения, мы учимся жизни, учимся мудрости», — сказал он.

По словам заслуженного работника культуры России Аллы Тарховой, несмотря на разницу в возрасте в 24 года, ее с Ларисой Яшиной связывали дружеские доверительные отношения.

«Когда мы встречались, мы говорили в основном о чем? О любви! Мне кажется, что Лариса Ивановна — это та женщина, которая умела любить и умела выражать свои чувства в своей прекрасной поэзии», — отметила она.

Алла Тархова добавила, что Лариса Яшина была неординарной личностью, человеком с искрометным юмором и металлическим характером, способным отсекать все ненужное.

«Она женщина-легенда», — подчеркнула Алла Тархова.

После этого к собравшимся обратилась дочь поэтессы Яна Загребельная. Она выразила благодарность всем, кто принимал участие в жизни ее матери и кто пришел проститься с ней.

«У меня была великая мать во всех отношениях, с великой силой духа, с великим умом, божественной красоты», — сказала она.