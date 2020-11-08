Ушла из жизни пензенская поэтесса Лариса Яшина Культура

Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Поэтесса, член Союза писателей России, лауреат литературных премий Лариса Яшина скончалась в Пензе на 80-м году жизни после тяжелой болезни.

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Соболезнования родным и близким покойной выразили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, члены облправительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

«Яркая поэтесса, отзывчивый человек, она была для тысяч людей светом, который озарял жизнь и согревал душевным теплом. Лариса Ивановна щедро делилась не только своим творчеством, она делилась сердцем. Ее творческие вечера проходили при переполненных залах», — говорится в некрологе.

В нем отмечается, что Лариса Яшина была требовательна в творчестве к себе и к другим, всегда занимала твердую принципиальную позицию, не боялась идти против течения.

«Имя Ларисы Ивановны Яшиной вписано золотыми буквами в летопись Пензенской области. Пусть светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах земляков», — подчеркивается в тексте.

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Яшина Лариса Ивановна — советский и российский поэт, член Союза писателей России, Союза журналистов СССР и России, лауреат литературных премий.

Родилась в Пензе в семье служащих 28 февраля 1941 года.

Отец погиб на фронте, когда ей было 2 года. Это событие оказало серьезное влияние на творчество — тематика Великой Отечественной войны занимала значительное место в произведениях поэтессы.

Стихи начала писать в третьем классе.

В марте 1953 года в районной газете «За высокий урожай!» Путятинского района Рязанской области было опубликовано первое стихотворение.

В 1956 году стала внештатным корреспондентом пензенской газеты «Молодой ленинец», начала участвовать в деятельности одного из молодежных литературных объединений при областной организации Союза писателей СССР.

В 1958 году с золотой медалью окончила среднюю школу №1 имени В.Г. Белинского, в 1963 году — Пензенский политехнический институт, затем — аспирантуру при кафедре «Материаловедение».

До сентября 1984 года преподавала материаловедение в ППИ, где также руководила студенческой литературной группой «Варяги», была редактором вузовской газеты «За инженерные кадры».

С 1986 по 1999 годы работала в пензенской филармонии в качестве мастера художественного слова.

После выхода на пенсию трудилась в объединении литературных музеев Пензенской области и библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе издано более 10 авторских сборников поэтессы. Ее стихи также опубликованы в ряде коллективных поэтических сборников, выпущенных в Москве, Саратове и Пензе.

Фрагмент стихотворения Ларисы Яшиной, посвященного пензенцам – участникам Великой Отечественной войны, увековечен на двух воинских мемориалах в России — в Пензе и Зеленограде.

27 февраля 2016 года в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоялся творческий вечер, посвященный 75-летию Ларисы Яшиной. В его рамках прошла презентация двухтомного сборника «Любовь моя — губерния».

В декабре того же года Лариса Яшина была удостоена премии губернатора Пензенской области.

Скончалась 7 ноября 2020 года.